Samanyolu Haber /Gündem / NYT: Biden bu kez Ermeni Soykırımı'nı tanıyacak /22 Nisan 2021 10:15

NYT: Biden bu kez Ermeni Soykırımı'nı tanıyacak

ABD basınına konuşan kaynaklara göre ABD Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarını bu hafta soykırım olarak tanımaya hazırlanıyor.

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New York Times'a konuşan konu hakkında bilgili bir kaynak, açıklamanın 1915 olaylarını anma günü olan 24 Nisan'da, yani bu cumartesi yapılmasını beklediğini söyledi. Kaynak Biden'ın açıklamayı yapma yönünde karar aldığını belirtirken, Biden yönetiminden birçok isim ve farklı ülkelerdeki konsolosluklarda görev yapanlar da cumartesi günü bu yönde bir açıklama beklediklerini söyledi. 

Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak ise konuyla ilgili son kararın henüz verilmediğini, Biden'ın geçmişte başkanların yaptığı gibi 1915 olaylarından "soykırım" kelimesini kullanmadan bahsedebileceğini ifade etti. New York Times da Biden'ın fikir değiştirme ihtimali olduğunu yazdı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, çarşamba günü bu konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, cumartesi günü söyleyecekleri daha fazla şey olduğunu ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Aivazian çarşamba günü verdiği bir söyleşide, "ABD'nin tanıma kararı birçok ülke için ahlaki bir fener olacak. Bu konu Ermenistan ve Türkiye ile ilgili değil. Bu konu geçmiş, mevcut ve gelecekteki soykırımları tanıyıp, kınamakla ilgili" dedi.

İki gazete de bu yönde bir kararın zaten gergin seyreden ABD-Türkiye ilişkilerinde daha da bozulmaya sebep olabileceğine dikkat çekti.

ABD başkanları geçmişte 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmemişti. Biden, 24 Nisan'da bu yönde bir açıklama yapması durumunda olayları soykırım olarak tanıyan ilk ABD lideri olacak. Geçen ay aralarında iki partiden de isimler olan 38 senatör Biden'a "soykırım" nitelemesi yapması talebinden bulunan bir mektup yazmıştı. Biden, kazandığı 2020 seçimlerine giden kampanya sürecinde de bu yönde karar vereceğini söylemişti. 

Bugüne kadar çoğu Avrupalı ve Güney Amerikalı olan 29 ülke 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Kararı alanlar arasında Rusya ve Suriye de bulunuyor.
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