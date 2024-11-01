NYT: Hamaney, İsrail’e saldırı için hazırlık talimatı verdi

İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği ve askeri noktaları hedef aldığı hava saldırılarının ardından İran'ın bu saldırılara olası yanıtı hakkında iddialar ABD ve İsrail basınına yansıdı. ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve 'savaş planlarına aşina' olduğu ifade edilen üç İranlı yetkili, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in pazartesi günü İsrail'e saldırıya hazırlık yapılması için Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne talimat verdiğini söyledi. Buna göre, Hamaney, söz konusu kararı, üst düzey komutanların İsrail'in saldırıları sonrası ülkenin füze üretim kapasitesi ve Tahran çevresindeki hava savunma sistemlerinde, kritik enerji altyapısı ve güneydeki ana limanda yaşanan hasarın boyutuna ilişkin detaylı raporunu inceledikten sonra aldı.





'KOMUTANLAR, İSRAİL'DEKİ ASKERİ HEDEFLERİN LİSTESİNİ HAZIRLIYOR'

NYT'nin haberine göre, Ali Hamaney, dört İran askerinin öldüğü saldırının boyutunun ve can kayıplarının 'göz ardı edilemeyecek kadar büyük' olduğunu ve buna bir karşılık vermemenin yenilgiyi kabul etmek anlamına geleceğini söyledi. Kamuoyuna açıklama yetkileri olmadığı için kimliklerinin gizli tutulmasını isteyen üç İranlı yetkili, İranlı komutanların, İsrail içinde onlarca askeri hedefin listesini hazırladığını ancak saldırının büyük olasılıkla 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinin sonrasında olacağını çünkü İran'ın bölgede gerilim ve kaosun artmasının Cumhuriyetçi aday ve eski başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasına fayda sağlayacağı konusunda endişelerinin olduğunu ifade etti.





İSRAİL BASINI: İRAN, IRAK'TAN BÜYÜK BİR MİSİLLEME HAZIRLIĞINDA

İsrail basınına yansıyan haberlerde ise İran'ın Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına karşılık olarak 'birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığı' ileri sürüldü. İsrail'in Walla haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce misilleme yapabileceği öne sürüldü. İsrail istihbaratının İran'ın Tel Aviv'e yönelik misillemesini 'Irak topraklarından' yapmasını beklediği aktarıldı.





İran'ın misilleme için 'Irak topraklarından' çok sayıda İHA ve balistik füze fırlatmasının öngörüldüğü iddiasına yer verilen haberde ayrıca misillemenin 'İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin' İran'daki stratejik hedeflere yönelik olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği yorumuna yer verildi.





İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. İran, Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hava saldırılarıyla hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.





Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapılacağını açıklamıştı.