NYT: Hamaney, İsrail'in olası saldırısına karşı birden fazla askeri plan istedi

İsrail'in İran'ın 1 Ekim'de düzenlediği balistik füze saldırısına nasıl bir yanıt vereceği henüz netlik kazanmazken, İsrail devlet basınına yansıyan haberlerde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığı, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiği aktarıldı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail devlet televizyonu KAN, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Gallant ve Halevi'nin İran'a saldırı planlarını onayladığını iddia etti. Saldırı tarihi için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi.





'İSRAİL, SALDIRI İÇİN UYGUN ZAMANI SEÇECEK'





İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili ise İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. İsmi açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırı için 'uygun zamanı seçeceğini' söyledi.





İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, Tahran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti. İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı 'yumuşatmasını' istediği iddia edilmişti. Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Tel Aviv kentine ziyaretinde yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının 'gerginliği artırmaması' uyarısında bulunmuştu.





NYT: HAMANEY, BİRDEN FAZLA ASKERİ PLAN GELİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

ABD basınına yansıyan haberlerde ise İran'ın İsrail'in düzenleyeceği olası bir 'misilleme' saldırısına hazırlandığı ancak aynı zamanda İsrail'le savaşı engellemeyi umduğu iddia edildi.





The New York Times (NYT) gazetesinde "İran İsrail'le savaşa hazırlanıyor ancak onu önlemeyi umuyor" başlığıyla yayınlanan haberde, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, İran'ın silahlı kuvvetlerine 'savaşa hazırlıklı olması emrini verdiğini' ancak aynı zamanda 'savaştan kaçınmaya da çalıştığını' anlattı. Son bir hafta içinde telefon yoluyla gazete ile görüşlerini paylaşan dört İranlı yetkiliye göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 'İsrail'in saldırısına karşılık vermek için birden fazla askeri plan geliştirilmesini' istedi.





'ENERJİ YA DA NÜKLEER TESİSLERE SALDIRI OLURSA KARŞILIK KESİN'

Kimliklerinin paylaşılmaması şartıyla açıklamada bulunan yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin kapsamının büyük ölçüde İsrail'in saldırılarının şiddetine bağlı olacağını anlattı. Buna göre, İsrail saldırılarının geniş çaplı hasara ve çok sayıda can kaybı ve yaralıya sebep olması durumunda İran da bunun karşısında misilleme yoluna gidecek. Ancak, İsrail'in saldırılarını birkaç askeri üs ile füzeler ve insansız hava araçlarının muhafaza edildiği depolarla sınırlı kalması halinde, İran 'hiçbir şey de yapmayabilir'.





Yetkililerin aktardığına göre, Hamaney, İsrail'in petrol ve enerji altyapısını ya da nükleer tesisleri vurması halinde veya üst düzey yetkililere suikast düzenlemesi durumunda buna kesinlikle bir yanıt verileceğini ifade etti. Aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki ismin de olduğu İranlı yetkililer, İsrail'in büyük çaplı bir hasar yaratması durumunda, değerlendirilen seçenekler arasında 1000'e kadar balistik füzeyle düzenlenecek bir saldırının, İran'ın bölgedeki vekil gruplarının saldırılarını tırmandırmasının ve küresel enerji arzı ile gemicilik faaliyetlerini sekteye uğratmasının da bulunduğunu anlattı.