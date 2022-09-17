Samanyolu Haber /Dünya / NYT: İran lideri Hamaney’in sağlık durumu kritik /17 Eylül 2022 14:22

NYT: İran lideri Hamaney’in sağlık durumu kritik

New York Times gazetesinin İran’dan kaynaklara dayandırdığı habere göre, 83 yaşındaki İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney geçen hafta ciddi bir rahatsızlık geçirdi ve ameliyata alındı. Sadece İran için değil Orta Doğu siyasetinde de önemli bir isim olan Hamaney’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SHABER3.COM

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in çok hasta olduğu ve ameliyat sonrası doktor gözetimine alındığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin İran'dan dört kaynağa dayandırdığı habere göre, 83 yaşındaki Hamaney geçen hafta rahatsızlanmasının ardından tüm görüşmelerini ve halka açık toplantılarını iptal etti. İran siyasetinin en üst düzey ismi olan ve 1989'da Ruhullah Humeyni'nin ölümünden bu yana görevi sürdüren Hamaney'in yataktan kalkamadığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Habere göre İran lideri geçen hafta yaşadığı korkunç mide şikayetleri sonrası bağırsak tıkanması teşhisiyle ameliyata alındı. Ameliyat sonrası durumu ciddiyetini koruyan Hamaney'in sürekli doktor gözetiminde tutulduğunu söyleyen bir kaynak, biraz düzelme görülse de İran liderinin yatakta doğrulacak durumda bile olmadığını ve çok zayıf düştüğünü, doktorların endişeleri sürdürdüğünü söyledi.

İran'ın dini lideri Hamaney, dış ilişkiler, askeri konular ve nükleer anlaşma gibi dünya gündemindeki konularla ilgili ülkenin son karar mercii olarak kabul ediliyor.

‘BU SON ZİYARETİM OLABİLİR’
Ayetullah Hamaney'in iki hafta önce Meşhed kentinde katıldığı bir dini etkinlikte de beraberindekilere, bunun dini merkeze yaptığı son ziyaret olabileceğini söylediği aktarıldı. Kaynaklar, bu ziyaretten sonra Tahran'a dönüşte Hamaney'in hastalandığını ve durumunun hızla kötüye gittiğini kaydetti.

Hamaney'in durumu İran'da “Dini lider ölüm döşeğinde” iddialarına yol açarken dün Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi iddiaları yalanladı. Reisi, böyle bir durumda Özbekistan'a ziyaretini iptal edeceğini söyledi ancak İran liderinin durumuyla ilgili ayrıntı vermedi.

İranlı yetkililer genelde Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapmıyor. Hamaney, 2014 yılında da prostat ameliyatı olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NYT: İran lideri Hamaney’in sağlık durumu kritik Sonraki Haber >>

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:16