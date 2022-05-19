Samanyolu Haber /Dünya / NYT: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı üyeliğini engelledi /19 Mayıs 2022 08:07

NYT: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı üyeliğini engelledi

Türkiye NATO üyeliğine resmi olarak başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'nın hızlandırılmış prosedürlerle kabulünü engelledi.

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Euronews'teki habere göre, New York Times gazetesi üst düzey bir diplomata dayandırdığı haberinde NATO'nun başvuruları hızlandırılmış olarak işleme sokmasıyla ilgili ilk çabayı Türkiye'nin bloke ettiğini yazdı.

Ankara'nın NATO büyükelçilerine çoğunluğu PKK ile ilgili kaygılarını dillendirdiği bir liste sunduğu ve bir erken oylamayı engellediği bildirildi.

Bu durumda başvuruların 30 üye ülkenin tamamının parlamentosunun onayından geçmesi gerekecek ve diplomatlar bunun bir yılı alabileceğini belirtiyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etmesinin ardından Stoltenberg "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye daha önce de terörist olarak kabul ettiği gruplarla bağlantılı kişilere iki ülkenin ev sahipliği yaptığını belirtmiş ve 2019'da Suriye'ye gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyon sonrası devreye sokulan silah ambargolarını hatırlatmıştı.

Uzmanlar iki ülkenin üyeliği konusunda Türkiye'nın elindeki pazarlık gücünü isteklerinin yerine getirilmesinde kullanma konusunda kararlı olduğunu düşünüyor.
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