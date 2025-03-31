NYT: Türkiye resmi olarak Cumhuriyet ama Erdoğan...

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, aynı operasyonda gözaltına alınan seçilmiş belediye başkanlarının, bürokratların tutuklanması, sonrasında başlayan eylemler ve çoğunluğu üniversitelilere yönelik tutuklama dalgası dünyanın gözünü de Türkiye'ye çevirdi.





ABD'nin saygın yayın organlarından New York Times'ta, son haftalarda yaşananları analiz eden bir yazı yayınlandı. "Türkiye'de muhalefet enerji dolu: Ateş çoktan yandı" başlıklı haberde "Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibini tutukladıktan sonra muhalefetin destekçileri savaş ilan etti" denildi.





Haberde CHP'nin mitingler düzenlediği, boykot çağrıları yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu her fırsatta duyurduğu aktarılırken, üniversitelerde öğrencilerin de yaşananlara tepki olarak sokağa çıktığı aktarıldı.





New York Times'taki haberde, "Üniversitelerde öğrenciler protestoları yönetmek ve yaymak için konseyler oluşturdular, çevik kuvvet polisi ve biber gazıyla başa çıkmak için ipuçları paylaştılar. Türkiye'de on yıldan uzun bir süredir yaşanan en büyük siyasi protesto dalgasının bir parçası olan bu çabalar, hükümetin 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tutuklamasıyla ivme kazandı" denildi.





"SERT MÜDAHALE SİNDİRMEK YERİNE ENERJİ VERİYOR"

Haberde, "Erdoğan hükümeti tepkileri bastırmak için geniş önlemler aldı. Ancak baskılar muhalefet destekçilerini sindirmek yerine onlara enerji veriyor gibi görünüyor" denildi.





Haberde 24 yaşındaki bir ODTÜ öğrencisinin görüşlerine de yer verildi. Öğrencinin, "Forumlarda ve toplantılarda herkes bunun sadece İmamoğlu ile ilgili olmadığını söylüyor. Ateş çoktan yakıldı" sözlerine dikkat çekildi.





ODTÜ'lü öğrenci birçok arkadaşının gözaltına alındığını söylerken, "Öğrenciler mahkemeye güvenmiyor ve ülkenin nereye gittiğinden endişeliler" dedi.





Analizde, "Ancak yeni başlayan protesto hareketinin ivmesini ne ölçüde sürdürebileceği ve hükümeti rotasını değiştirmeye ikna etmeyi ya da zorlamayı ne ölçüde başarabileceği belirsizliğini koruyor" yorumu da yapıldı.





"TÜRKİYE RESMİ OLARAK CUMHURİYET FAKAT..."

New York Times, "Türkiye resmi olarak demokratik bir cumhuriyet fakat yabancı yetkililer, uzmanlar ve birçok Türk, Erdoğan'ın son yıllarda ülkeyi otokrasiye çevirdiğini söylüyor" tespitine yer verdi, üçüncü döneminin sonunda Erdoğan'ın 4. kez cumhurbaşkanı seçilmeyi istediği belirtildi.