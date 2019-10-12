Samanyolu Haber /Dünya / NYT'den ABD yönetimini zora sokacak haber: Türkiye'ye istihbarat desteği verildi /12 Ekim 2019 10:26

NYT'den ABD yönetimini zora sokacak haber: Türkiye'ye istihbarat desteği verildi

New York Times gazetesi, ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nın iki gün öncesine kadar Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin istihbarat verdiğini yazdı. Gazeteye konuşan iki yetkili, bu istihbaratın harekatta QSD mevzilerinin vurulmasını kolaylaştırmış olabileceğini söyledi.

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İddiaya göre Türkiye’ye hedeflerini belirlemesinde yardım edebilecek olan bu istihbarat paylaşımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın harekatın önünü açtığını açıklamasının ertesi gününe kadar devam etti.

‘MEVZİLERİ TESPİT ETMEKTE YARDIM ETMİŞ OLABİLİR’

Gazeteye isim vermeden konuşan iki yetkili şu an ABD’nin QSD’ye desteğinin tamamen kesildiğini, Türkiye’ye de yardım etmediğini belirtirken, NYT şu ifadeleri kullandı:

“Fakat harekatı planladıkları son birkaç haftada Türkiyeli askeri yetkililere, keşif uçaklarından elde edilen Amerikan keşif videoları ve bilgileri verildi. Bu bilgiler onlara Kürtlerin mevzilerini tespit etmekte yardımcı olmuş olabilir.

ABD’nin Türkiye’yle terörle mücadele ortaklığı nedeniyle, Türkiye uçaklarının ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda savaş sahasından elde ettiği istihbarata erişimi vardı. Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye’nin istihbarat paylaşımından pazartesi günü çıkarıldığını söyledi.” 
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