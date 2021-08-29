NYT'den Erdoğan'a: Adam kaçırmakla övünen tek kişi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, başyazısında, muhaliflerine yönelik yurtdışında operasyonlar yürüten otoriter ülkeler ve liderlerini ele aldı.





Başyazıda Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerin liderlerinin yurtdışında muhaliflerine yönelik gizli operasyonlara yönelik “sorumluluk almaktan” kaçındıklarını AKP lideri T. Erdoğan’ın ise muhaliflerini kaçırma hadiselerinden açıkça övündüğü belirtildi.





Otoriter liderlerin, sürgündeki muhalifleri korkutmak, gözaltına almak, kaçırmak, sınır dışı etmek veya suikast düzenlemek için küreselleşme, dijital bağlantı ve yeni gözetim yöntemleri de kullanarak baskıyı arttırdıkları kaydedilen makalede, bariz örnekler olarak gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi ajanlar tarafından İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesi ve parçalanması ile Rusya’nın eski bir casus olan Alexander Litvinenko’yu öldürmek ve bir başkasını (Sergey Skripal) öldürmeye teşebbüs etmek için ölümcül toksinleri kullanması gösterildi.





Kronos'ta yer alan habere göre yazıda devamla şöyle denildi: “Ne Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ne de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu operasyonları haklı çıkarmak veya rasyonelleştirmek için herhangi bir çaba göstermedi; sadece kişisel sorumluluğu reddettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise aksine, Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana hem yasal hem de yasadışı yolları kullanarak muhaliflerine karşı açıkça geniş bir küresel ağ oluşturdu. İnsan hakları örgütü Freedom House tarafından bu yıl yayınlanan önemli bir rapora göre 17 ülkede en az 58 kaçırma olayı yaşandı.”







“Rapor, otoriter hükümetlerin sürgündeki muhalifleri korkutmak, kaçırmak, tutuklamak veya suikast düzenlemek için fiziksel olarak ulusal sınırları aşmaya yönelik bu tür yüzlerce çabasını belgeledi ve bunların çoğu çok az haber yapıldı veya hiç haber olmadı. Örgüt, 2014’ten bu yana 79 ev sahibi ülkede 31 hükümet tarafından yürütülen 608 ulusötesi baskı vakasının bir listesini derledi. Başlıca ihlal edenler arasında Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin yanı sıra Ruanda, İran, Çin ve Mısır yer alıyor.”



