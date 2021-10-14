Samanyolu Haber /Dünya / O AB ülkesi de mülteci akınına karşı sınırına duvar örüyor /14 Ekim 2021 12:22

O AB ülkesi de mülteci akınına karşı sınırına duvar örüyor

Polonya'da hükümet, göçmen ve mültecilerin Belarus'tan yasa dışı yollarla girişini önlemek için 350 milyon euroyu aşan bir bütçeyle sınır duvarı inşa etme kararı aldı.

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1,6 milyar zlotiye (yaklaşık 353 milyon euro) mal olacağı tahmin edilen proje, milletvekillerince oylanmak üzere parlamentoya gönderildi.

Leh hükümeti, duvar ile birlikte kuracağı hareket dedektörleri sayesinde sınıra 200 metreden fazla yaklaşılmasını da engellemeyi hedefliyor.

Ağustos ayından bu yana Orta Doğu ve Afrika'dan binlerce göçmen Belarus'tan Polonya sınırını geçmeye çalıştı. Bu süreçte Brüksel, Polonya'yı uygulanan yaptırımlara misilleme olarak "kasıtlı biçimde" göçmen akınına yol açmakla suçladı.

Son dönemde göçmen akışının arttığının altını çizen Varşova hükümeti ise bölgede olağanüstü hal ilan ederek sınıra çok sayıda asker gönderdi.

İnsani yardım kuruluşları tarafından sığınmacıları yasa dışı bir şekilde Belarus'a geri göndermekle suçlanan doğu Avrupa ülkesi, kısa süre önce Avrupa Birliği'nden göçmenlerin bloğa girmesini önlemek için inşa edeceği "sınır çitlerini" finanse etmesini istemişti.

Avrupa Birliği Komisyonu eylül ayı başında Polonya'da hükümetin uygulamalarının yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanından bu ülkeye mali yaptırım cezası vermesini istedi.

Yargı kararı, Varşova ile Brüksel arasında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve demokratik değerler üzerine sürtüşmelerin yaşandığı döneme denk gelmişti.
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