Samanyolu Haber /Eğitim / O adım kayyım hazırlığı mı? /16 Ekim 2019 11:59

O adım kayyım hazırlığı mı?

Halkbank, Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim Sanat Vakfı’na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bütün varlıklarına tedbir koymuştu. Kararın "kayyım için ön hazırlık" olabileceği belirtiliyor.

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Hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden ve yeni parti kurma çalışmalarına başladığını ilan eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na Halkbank üzerinden mesaj verdi. 

Halkbank, Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim Sanat Vakfı'na ait İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bütün varlıklarını tedbir koydu. 

"MAKSAT KAYYIM İÇİN YOLU AÇMAK"

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Maksat bankanın çıkarını korumak değil üniversiteyi çalışamaz hâle getirmek.” ifadeleri kullanıldı. 

Bazı siyasetçi, gazeteci ve akademisyenler tedbir kararı ile kayyıma yol açmak istendiğini belirtti.

Karar gazetesinin haberine göre yazar Fatma Barbarosoğlu, “Halk Bankası, Şehir Üniversitesi kararını acil olarak gözden geçirmek durumunda. Türkiye’nin kurumların devamlılığına, özgür düşünceye ihtiyacı var. Şehir Üniversitesi’nin yürüyüşü durulmamalı.” dedi.

"HALKBANK'IN ÜNİVERSİTE KAPATMA HAMLESİ TUHAF DEĞİL Mİ?"

Davutoğlu ile birlikte AKP'den istifa eden Ayhan Sefer Üstün ise, “Hükümet, Merkez Bankası, bankalar; şirketler, işletmeler batmasın diye seferber olmuşken, Halkbank’ın üniversite kapatma hamlesi tuhaf değil mi?” ifadelerini kullandı. 

Kartal Orhantepe Mahallesi’nde Tekel'e ait 297 bin metrekarelik arazinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne "bedelsiz" tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. 

Bedelsiz tahsis geçen yıl Danıştay tarafından iptal edilmişti. Davayı İstanbul Mimarlar Odası açmıştı.
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