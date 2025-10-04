Samanyolu Haber /Politika / O AKP’li, Saray'ın planını açıkladı: 2026’da referandum, sonra seçim /04 Ekim 2025 11:09

O AKP’li, Saray'ın planını açıkladı: 2026’da referandum, sonra seçim

AKP’li Şamil Tayyar, partisinin 2026 sonbaharında “yeni anayasa” referandumuna hazırlandığını öne sürdü. Tayyar, bu bilgiyi “yorum değil, bilgi” olarak paylaştığını belirtti.

SHABER3.COM

TGRT Haber’de katıldığı programda konuşan Tayyar, “AK Parti 2026 yılı sonuna doğru yeni bir anayasa referandumu planlıyor. Bu hazırlıkları görüyorum, bunu bilgi olarak söylüyorum” dedi.

Tayyar, olası referandumun “çözüm süreci”nin gidişatına bağlı olduğunu vurguladı:

“Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa, 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de AK Parti bir referandum ihtimalini, piyasa tabiriyle, satın almış durumda. Yani 360’ı geçtikten sonra böyle bir olasılık var. Zamanlama ilk aşamada 2026 sonbaharı gibi görünüyor ama 2027 ilkbaharı da olabilir.”

Referandum sonrası siyasi takvimin değişebileceğini söyleyen Tayyar, erken seçim ihtimaline de değindi:

“Referandum 2027 ilkbaharında yapılır ve yüksek bir oyla kabul edilirse 2027 sonbaharında erken seçim bekliyorum. Ya da referandum 2026 sonbaharında olur ve istenen sonuç çıkarsa 2027 ilkbaharında seçim gündeme gelebilir. Bu bir tahmin ama referandum hazırlığı var; onu bilgi olarak söyleyebilirim.”
