Samanyolu Haber /Ekonomi / O anlar TRT ekranına işte böyle yansıdı /01 Aralık 2021 00:30

O anlar TRT ekranına işte böyle yansıdı

TRT'deki özel programa katılarak gündemdeki konuları değerlendiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar kuru yine yukarı yönlü hareket ederek bir buçuk saat içerisinde 13,81'e kadar yükseldi.

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Dolar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınınında konuşmasıyla yeniden tırmanışa geçti.

Erdoğan'ın konuşmaya başladığı sırada 13,26 seviyesinde seyreden dolar/TL, bir buçuk saat içerisinde 13,81'e kadar yükseldi.

DEĞER KAYBI HIZLA ARTIYOR

Erdoğan konuşmasında "Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bu dört tane ana başlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10 ama bunun üzerine de çıkabilir. Yıl sonu itibariyle enflasyon da kendisini gösterecek. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz," ifadelerini yineledi.

Aynı dakikalarda avro 15,13'ten, sterlin 17,77'den alıcı buluyor. Altının gram fiyatı ise 759 liradan, çeyrek altın ise 1.245 liradan satılıyordu.

EKRANLARA YANSIDI

Dolarda yaşanan artış TRT 1 ekranlarına da yansıdı.

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