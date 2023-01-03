Samanyolu Haber /Gündem / "O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?" /03 Ocak 2023 16:21

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerem ile cezaevine konan annesi Gülten Sayın'ın dramını Meclis kürsüsüne taşıdı. Yaşanan adaletsizliğe isyan eden Kılıçdaroğlu "Yani o anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak" diye sordu.

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ölümle pençeleşen 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın ve hastalık teşhisi konulduğu gün cezaevine konan annesi Gülten Sayın gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan adaletsizliği ve dramı Meclis'te partisinin grup toplantısında dile getirdi. 

Daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yusuf Kerim'i ziyaret etmesi talimatı verdiğini de anlatan Kılıçdaroğlu anne Sayın'ın hasta oğlunun yanında olması gerektiğini söyledi. CHP lideri konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 

"Yusuf 6 yaşında. Kanser. Ölümle pençeleşiyor. Anne diye sayıklıyor ve bu anne evladından ayrı. Bu adalet midir Allah aşkına?

-Hangi gerekçe ile bir anne ile 6 yaşındaki bir evladı ayırabilirsiniz? 

-Hepimiz insanız. Ya insanlıktan çıkmak nedir biliyor musunuz? 6 yaşındaki bir çocuğu anneden ayırmak nedir biliyor musunuz? Yani o anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"





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"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

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