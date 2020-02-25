Samanyolu Haber /Ekonomi / O AVM mühürlendi /25 Şubat 2020 14:03

O AVM mühürlendi

2 bin 700 yıllık Myrleia antik şehri üzerinde inşâ edilen Özdilek Alışveriş Merkezi'nde oyun ve eğlence yerleri Mudanya Belediyesi tarafından mühürlendi.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye 2 bin 700 yıllık Myrleia antik şehri üzerinde inşâ edilip imar barışından yararlanılarak açılan alışveriş merkezinde (AVM) bulunan oyun ve eğlence yerini, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği'ne aykırı olduğu gerekçesiyle mühürledi.

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri aynı AVM'de bulunan kafe ve market depoları için de mühürleme tebligatı yaptı. 

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Myrleia için kanunların getirdiği ölçüde tüm hakkımızı kullanıyoruz. AVM'nin arkasında bulunan umuma açık eğlence yerlerini ruhsatta yer almaması ve her birime ayrı ruhsat alınma şartlarında eksiklik bulunması sebebiyle mühürledik." dedi.

Yönetim kurulu başkanlığı görevini Hüseyin Özdilek'in ifa ettiği Özdilek Holding ise mühürleme işlemenin hukuksuz olduğu iddia etti. 

AVM İÇİN 3'ÜNCÜ DERECE SİT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Mudanya'nın liman bölgesindeki Myrleia antik şehri, 2010 yılında üçüncü derece SİT alanı ilan edilerek imara açılmıştı. 

İki yıl sonra AVM inşaatına başlandığında antik şahre ait kalıntılar, duvarlar ve heykeller bulunmuştu. 

Mudanya halkı kampanya başlatarak AVM inşaatını protesto etmişti. Bütün çabalara rağmen, Özdilek AVM'nin patronları, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) çıkardığı imar affı düzenlemesinden yararlanmıştı. 
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