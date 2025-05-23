Samanyolu Haber /Dünya / O Avrupa ülkesinde çalışanlar şokta: Emeklilik yaşı 70'e çıkıyor /23 Mayıs 2025 11:04

O Avrupa ülkesinde çalışanlar şokta: Emeklilik yaşı 70'e çıkıyor

Danimarka, 2040 itibarıyla emeklilik yaşını 70'e çıkararak Avrupa'da bu sınırı en yükseğe taşıyan ülke olacak. Yeni yasa, 1971 ve sonrasında doğan herkesi kapsayacak şekilde kademeli bir geçiş planı içeriyor.

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Danimarka Parlamentosu, emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten yasayı onaylayarak önemli bir karara imza attı. 2040 yılından itibaren emeklilik yaşı 70 olacak ve bu durum Danimarka’yı Avrupa’da yasal emeklilik yaşı en yüksek ülke konumuna getirecek.

Yeni yasaya göre, 1 Ocak 1971 ve sonrasında doğan herkes için emeklilik yaşı 70 olarak belirlendi. Halihazırda 67 olan yasal emeklilik yaşı, 2030’da 68’e, 2035’te ise 69’a yükselecek şekilde kademeli bir artışla uygulanacak.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Danimarka, 2006 yılından bu yana emeklilik yaşını ortalama yaşam süresine endeksli biçimde belirliyor. Her beş yılda bir yapılan yaşam beklentisi güncellemeleriyle emeklilik yaşı yeniden gözden geçiriliyor.

Yasa teklifi, parlamentoda yapılan oylamada 81 'evet' ve 21 'hayır' oyuyla kabul edildi. Hükümet, düzenlemenin sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir kılmayı ve yaşlanan nüfusun oluşturduğu ekonomik yükü azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

TEPKİ ÇEKTİ
Ancak yasa, özellikle ağır işlerde çalışanlar ve düşük gelirli kesimlerden tepki aldı. Muhalefet partileri, yeni düzenlemenin toplumsal eşitsizlikleri artırabileceğini ve emekli olmadan önce sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olanları zor durumda bırakacağını savundu.

Uzmanlar, bu kararın diğer Avrupa ülkeleri için de emsal oluşturabileceğini belirtiyor. Zira Avrupa genelinde doğurganlık oranlarının düşmesi ve yaşam süresinin uzaması, emeklilik sistemlerinde köklü değişimleri zorunlu kılıyor.
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