O Avrupa ülkesinde Covid aşısı zorunlu oldu

Yasal işlemin tekrarlanması durumunda ceza artacak





Aşı piyangosu düzenlenecek





Aşı zorunluluğu, Avusturya Parlamentosu'nda saatler süren tartışmanın ardından Perşembe akşamı yapılan oylamada 33'e karşı 137 oyla kabul edildi. Avusturya böylece aşı zorunluğunu kabul eden, ilk Avrupa Birliği üyesi oldu. 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasal düzenleme uyarınca,aşı yaptırmaktan kaçınanlar Mart ortasından itibaren 600 ila 3 bin 600 euro arasında değişen yüksek para cezalarına çarptırılacak.Yasal düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor. Hamileler ve tıbbi engelleri bulunan kişiler, aşı olmayabilecek. Ayrıca 14 yaşın altındaki çocuklar da aşı zorunluluğundan muaf tutuluyor.Mart ortasına kadar olan süre, her hanenin yazılı olarak bilgilendirilmesi amacıyla bir geçiş dönemi olarak öngörülüyor. Bu süre içinde aşı olmayanlar cezaya çarptrılmayacak. Ancak sonrasında aşı olmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak ve böylece bu kişilerin para cezasına çarptırılmaları gündeme gelecek.Yasa, Avusturya'da ana ve ikinci ikametgahı olanların aşı belgelerini ibraz etmemeleri durumunda haklarında yasal işlem başlatılmasını öngörüyor. Trafik kontrollerinde de aşı belgesi sorulabilecek. Para cezası da söz konuşu kişinin gelirine ve sahip olduğu mal varlığına göre tespit edilecek. Kişinin hakkındaki suç duyurusunun tekrarlanması halinde de para cezası arttırılacak. Yasada hapis cezası uygulaması ise yer almıyor.Aşı zorunluluğuna ilişkin yasal düzenleme, koalisyon ortakları Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Yeşiller, Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberallerin işbirliğinde hazırlandı. Parlamentoda yapılan oylamada sadece sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekilleri ret oyu kullandı.Koalisyon ortakları ayrıca aşı oranını artırmak için bir teşvik ve ödüllendirme paketi üzerinde de anlaştı. Aşılanan kişilere 500 euroluk ödülün yer aldığı bir aşı piyangosu organize edilmesi planlanıyor. Ayrıca aşı oranlarını artıran belediyelere de mali destek verilmesi düşünülüyor.