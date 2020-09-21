Samanyolu Haber /Gündem / O baba gözaltında! /21 Eylül 2020 14:11

O baba gözaltında!

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bebek arabasından düşen çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı.

O baba gözaltında!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan “küçük çocuğa şiddet” konulu habere dair görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Çocuğuna şiddet uygulayan kişinin S.K olduğu tespit edildi. 

Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BEBEK ARABASINDAN DÜŞEN ÇOCUĞUNA TOKAT ATTI

Sekapark’ta kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuk yere düştükten sonra ayağa kalktı. 

Bebek arabasını kullanan S.K., düştükten sonra ayağa kalkan çocuğa tokat atınca çocuk yeniden yere düştü. 

Görüntülerde S.K.'nın yerden kaldırdığı çocuğu sert bir şekilde bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.
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