Samanyolu Haber /Gündem / O Bakan'dan tuhaf sözler: Savaşa mı hazırlanıyoruz da haberimiz yok? /17 Kasım 2025 09:25

O Bakan'dan tuhaf sözler: Savaşa mı hazırlanıyoruz da haberimiz yok?

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu metrolarla ilgili fotoğraflar yayınladı ve buralarda 1 milyon 374 bin kişinin barınabileceğini açıkladı

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasitede olduğunu duyurdu.

Uraloğlu, 7 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenlik ve sığınma amacıyla kullanılabileceğini belirterek, Türkiye genelinde yürütülen yatırımların ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını artırdığını kaydetti.

YAN YANA İKİ TANK SIĞIYOR

Uraloğlu’nun açıklamasında kullanılan görsellerde tünellere sığdırılmış savaş uçakları ve tanklar görülüyor.



Uraloğlu şöyle konuştu:

“Demir yolu tünelleri ve makas yapıları da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabilecek. Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil; özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz; iki adet M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir de F-16 savaş uçağının sığabileceği kadar genişlikte bir hacme sahiptir.”


