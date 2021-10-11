Samanyolu Haber /Gündem / O bakanlığın adı için değişiklik kararı çıktı /11 Ekim 2021 21:52

O bakanlığın adı için değişiklik kararı çıktı

Kabine toplantısı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının değiştirildiği açıklandı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İSMİ DEĞİŞTİ

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor, bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve uyum komisyonu oluşturuyor. Bir iklim değişikliği başkanlığı kuruyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz.''
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