Samanyolu Haber /Ekonomi / O banka da TL'yi yasakladı! /19 Mayıs 2020 11:28

O banka da TL'yi yasakladı!

TL işlemlere en fazla aracılık eden bankalardan biri olan Fransız BNP Paribas da TL'yi yasakladı.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 8 Mayıs'ta TL ile işlem yasağı getirdiği üç yabancı bankadan biri olan Fransız BNP Paribas, uluslararası döviz piyasasında TL işlemlerini askıya aldı.

Bloomberg'in haberine göre BNP Paribas'nın para piyasaları işlemlerine aracılık yapan birimi FX Prime Unit, artık TL temelli işlemlere aracılık etmeyeceğini bildirdi.

BDDK KARARINA MİSİLLEME

Bloomberg, Fransız bankasının TL işlemlere en fazla aracılık eden finansal kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Avrupa merkezli mevduat saklama ve takas şirketleri EuroClear ve ClearStream da iki gün önce uluslararası piyasada TL işlemi yapmayı durdurmuştu. 

Avrupalı finans devlerinin peş peşe TL'yi yasaklamasının BDDK'nın 24 saat geçmeden geri adım attığı yasak kararına misilleme olabileceği belirtiliyor. 
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