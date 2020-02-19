Samanyolu Haber /Politika / O belediye başkanı MHP'ye katıldı /19 Şubat 2020 22:42

O belediye başkanı MHP'ye katıldı

Gün içinde 5 belediye başkanının AKP'ye geçmesinin ardından bir belediye başkanı da MHP'ye katıldı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen bir törenle partisine dönen Başkan Oprukçu’ya rozetini MHP Lideri Devlet Bahçeli taktı

“YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Milliyetçi Hareket Partisi’ne geçti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Oprukçu’ya parti rozetini takarak “Yuvanıza tekrar hoş geldiniz hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi üretken belediyecilik anlayışıyla Ereğli’ye hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. Cenab-ı Allah mahçup etmesin” dedi.

“ŞEHRİMİZİN ANAHTARI EMİN ELLERDE”

Başkan Oprukçu Ereğli’nin altın anahtarını MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye takdim ederek “Türk  Milleti’nin ve Türk Devleti’nin bekasının yegane teminatı olan MHP’nin çatısında yeniden bulunmaktan şeref duydum. Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldırdınız, şehrimizin anahtarı artık emin ellerde” dedi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise twitterdan şu mesajı yayınladı: 

Konya Ereğli bağımsız belediye başkanı sayın Obrukçu Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tasvipleriyle partimize katılmışlardır. Rozeti sayın Genel Başkanımız tarafından takılan başkanımıza hoşgeldiniz diyor çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gün içinde ise 5 belediye başkanı AKP'ye katılmıştı. İşte o belediye başkanları:

Erdoğan, AKP'ye katılan yeni belediye başkanlarını açıkladı:
*Afyon Bolvadin Bağımsız Belediye Başkanı
*Bilecik Pazaryeri Bağımsız Belediye Başkanı
*Bilecik Osmaneli Bağımsız Belediye Başkanı
*Saadet Partili Sakarya Pamukova Belediye Başkanı
*Saadet Partili Siirt Veysel Karani Beldesi Başkanı (sol.org.tr)
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