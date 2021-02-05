Samanyolu Haber /Gündem / O bile dayanamadı: Çocuklarımız terörist değil /05 Şubat 2021 10:49

O bile dayanamadı: Çocuklarımız terörist değil

Hürriyet'in AKP'li yazarı Hande Fırat, Boğaziçi Üniversitesi'nde süren protestolarla ilgili olarak "Aralarına sızanlar terörist ise hukuken gereği yapılır, onların dışında protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir" ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık çantasıyla ilgili savunma adına yazdığı yazı sonrası oldukça eleştirilen Hürriyet'in yandaş yazarı Hande Fırat, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası öğrencilere terörist denmesine karşı çıktı.

Kanunlar çerçevesinde herkes gibi onların da protesto etme hakkının olduğunu belirten Fırat, "Onları kullanmak isteyen, aralarına sızmak için uğraşanlar olacaktır. Buna hem gençler, hem de devlet müsaade etmemeli. Ancak devlet bunu onların protesto hakkını engellemeden yapmalı" diye yazdı. Fırat, şöyle devam etti:

"Aralarına sızanlar terörist ise hukuken gereği yapılır, onların dışında protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir. Siyasetçilerden 'Keşke Gezi’nin ilk üç gününde o gençlerle diyalog kurulsaydı' sözünü çok duydum. Boğaziçi eylemlerini Gezi’ye benzetmiyorum. Ancak yetkililerin gençleri dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Gençler de 'Görüşelim' diyenlere, gitmemezlik etmesinler. Diyalog her şeyin başıdır."
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