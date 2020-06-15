Samanyolu Haber /Gündem / O bölgede Türk Lirası kullanılmaya başlandı /15 Haziran 2020 22:49

O bölgede Türk Lirası kullanılmaya başlandı

Suriye'de yer alan ve Türkiye'nin desteklediği grupların kontrolünde bulunan İdlib'de Türk Lirası kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Suriye’nin silahlı muhalif grupların kontrolünde olan İdlib vilayetinde Türk Lirası kullanılmaya başladı. Heyet Tahrir el Şam'a bağlı Kurtuluş Hükümetinin maaş ve yevmiye ödemelerini bu ay Türk Lirası ile yaptığı bildirildi. Hükümetin ekonomi biriminden sorumlu olan Basil Abdülaziz "simsarlara ve döviz bürolarına" da günlük işlemlerde Suriye Lirası yerine Türk Lirası kullanılması yönünde talimat verdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Cuma günü bir açıklama yaparak 11 Haziran tarihinde İdlib’e "büyük" miktarda Türk parası sokulduğunu açıklamıştı.

Fransız haber ajansı AFP muhabiri de Pazar günü bölgedeki bir döviz bürosunda çantalar dolusu madeni ve banknot halinde Türk parası gördüğünü bildirdi. AFP ayrıca bazı benzin istasyonlarında da fiyatların Türk Lirası bazında listelendiği bilgisini geçti. Kurtuluş Hükümeti geçen hafta da bir ekmeğin fiyatını 2 Türk Lirası olarak belirledi. Muhalif gruplar kontrolleri altında bulunan bölgelerde Suriye Lirası'nın kullanılmaya devam edeceğini ancak bunun asgari düzeye çekileceğini duyuruyor.

Suriye ekonomisi 9 yıllık iç savaş ve Lübnan'daki mali kriz nedeniyle son derece hırpalanmış durumda. Lübnan ekonomisi Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelere dolar girişi açısından önem taşıyor.

Son günlerde Suriye Lirası rekor değer kayıpları yaşarken, fiyatlar hızla yükseliyor. Ekonomik kriz nedeniyle dükkanların kapandığı Suriye'de rejimin kontrolündeki güney bölgeleri hükümet karşıtı protestolara da sahne oluyor. ABD'nin Esad rejimi üzerindeki baskıyı artırmak için 17 Haziran'da yeni yaptırımları devreye sokmasıyla ekonomik durumun daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor.

Suriye Lirası son üç ay içerisinde yüzde 70 oranında değer kaybetti. Geçen hafta bir doların değeri 3 bin Suriye Lirası'nı geride bıraktı. İç savaşın patlak verdiği 2011 yılı öncesinde ise 1 dolar yaklaşık 47 Suriye Lirası'ndan işlem görüyordu.
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