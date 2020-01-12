Samanyolu Haber /Gündem / O çağrıyı duyan koştu /12 Ocak 2020 17:10

O çağrıyı duyan koştu

Bugün İstanbul'da yüzlerce kişi Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak için insan zinciri teşkil etti.

Kanal İstanbul'a karşı insan zinciri

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin ihale safhasına getirdiği Kanal İstanbul projesine "Hayır" eylemi düzenlendi. 

Sosyal medyada bugün Küçükçekmece Gölü etrafında insan zinciri oluşturma çağrısında bulunuldu. Çağrıya kulak veren yüzlerce insan Küçükçekmece Gölü kenarında buluşarak el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu.

Kanal İstanbul’a karşı yaklaşık 120’den fazla şahıs ve dernekten müteşekkil Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından yapılan insan zinciri oluşturma çağrısına yüzlerce İstanbullu destek verdi. 

"YA KANAL YA İSTANBUL" SLOGANLARI

Küçükçekmece Gölü kenarında buluşan insanlar taşıdıkları pankart ve dövizlerle Kanal İstanbul projesine tepkilerini dile getirdi. 

Sosyal medyada yayımlanan videoda insan zincirine katılanların "Kanal'a değil, eğitime yatırım." "Ya kanal ya İstanbul!" sloganları ile tepkilerini dile getirdikleri görülüyor. 

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