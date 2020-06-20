Samanyolu Haber /Gündem / O cani nihayet tutuklandı! /20 Haziran 2020 19:56

O cani nihayet tutuklandı!

İstanbul Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği eşi Nurtaç Canan'ı silahla vurarak yaralayan Ragıp Canan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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İstanbul Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği eşi Nurtaç Canan'ı silahla vurarak yaralayan Ragıp Canan, kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Canan, Metris Cezaevi'ne gönderildi. 

4 Haziran'da kendisinden boşanmak isteyen eşini yaraladıktan sonra kaçan ve dün akşam gözaltına alınan Ragıp Canan, Emniyet'teki işlemlerinin akabinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 

SAVCILIKTA SUÇUNU İNKÂR ETTİ

Cumhuriyet savcısına ifade veren Ragıp Canan, Nurtaç Canan'ın 23 yıllık eşi olduğunu, 1 Haziran’da eşiyle iş meseleleri sebebiyle tartışmaya başladıklarını, bu tartışmada elinde bulunan çaydanlığın yanlışlıkla eşinin koluna ve üzerine döküldüğünü iddia etti.

Savcılık, ifadesinin akabinde tutuklanması talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik şüpheli Ragıp Canan'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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23 yıldır evli olduğu ve boşanmak istediği eşinden sürekli şiddet gören Nurtaç Canan, eşinin silahıyla vurulduğu gece odanın zeminine kanıyla “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.” diye yazmıştı.
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