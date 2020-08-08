Samanyolu Haber /Gündem / O da Ayasofya'daydı! /08 Ağustos 2020 18:53

O da Ayasofya'daydı!

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020 Cuma günü 3 bin kişiye Koronavirüs (Covid-19) bulaştığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'ned Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde Elazığ Belediye Başkanı olarak seçilen Şahin Şerifoğulları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Şerifoğulları tedbir amaçlı 14 gün kendisini tecrit edecek. Şerifoğulları, Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınan cuma namazına da katılmıştı.

Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları (sağ başta) Koronavirüs bulaştı. 
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