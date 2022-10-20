O da bakan bu da bakan: Yanlış hesaptan mail attı, istifa etti; 41 işçi can verdi, hâlâ koltukta

Geçen cuma akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait madende grizu patlaması yaşandı. 41 işçi yerin 350 metre altında can verdi, yaralı olarak kurtulan 69 işçiden 11’nin tedavisi sürüyor.

Ertesi gün, patlamanın yaşandığı maden ocağının önünde açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” dedi.

ŞÜPHELİ İSİMLER GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Patlama yaşanan madenin, ‘teknik olarak’ şüpheli pozisyonunda olan müessese müdürü ve yöneticileri hâlâ görevlerinden alınmadı. Şüpheli konumundaki kişilerin suç mahallinden uzaklaştırılması gerekirken, maden hâlâ müessese müdürünün sorumluluğunda…

Patlama sonrasında Sayıştay’ın ‘TTK 2019 Yılı Denetim Raporu’nda, Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden için patlamanın yaşandığı -300 derinlikte ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı konusunda uyarı yaptığı ortaya çıkmıştı. TTK ise Sayıştay raporlarının haberleştirilmesini yalanlayarak dezenformasyon yapıldığını öne sürmüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sayıştay raporuyla ilgili şunları söylemekle yetindi:

“Sayıştay'a o bilgileri Bakanlık olarak biz ve Türkiye Taşkömürü Kurumu veriyor. Burada, teknik olarak uygulanan kriterler var. Her kömür ocağında olası bir risk bulunur. O gaz, kazım esnasında çıkıyor. Bu nedenle patlama -300'de değil, -250'de de olabilir. Sayıştay raporu önemli ama teknik tedbirlerin uygulanıyor olması daha önemli. Hepsini araştırıyoruz, bir ihmal ve kusur varsa gereği yapılacak.”

YARGILANIRKEN GENEL MÜDÜR OLDU

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun da 2013 yılında yöneticisi olduğu Kozlu müessesinde 8 işçinin ölümü sonrası yargılandığı sırada genel müdürlüğe terfi ettirildiği ortaya çıkmıştı.

Kozlu’daki maden kazasında müessese müdürü olarak Kazım Eroğlu görev yapıyordu. Kaza sonrası Eroğlu yargılanmaya başladı. Ancak yargılama devam ederken açığa alınacağına, ödüllendirilerek TTK Genel Müdürü olarak terfi ettirildi. Mahkeme, Eroğlu’na önce ayrı ayrı 4 yıl hapis cezası verdi. Sonra duruşmadaki iyi hal de gözetilerek ceza 3 yıl 4 aya indirildi. Daha sonra ise hapis cezası 24 bin 300 TL para cezasına çevrildi. Bu para da 24 ay takside bağlandı.

“KURAL İHLALİ YAPTIM” DİYEREK İSTİFA ETTİ

41 kişinin can verdiği facia sonrası Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yardımcıları Ercan Gebeş, Muharrem Kiraz, Muhammet Safa Topuz koltuklarında oturmaya devam ederken, dün İngiltere’den gelen bir istifa haberi dünya basının gündemine oturdu.









İngiltere’de İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Braverman, şu ifadeleri kullanarak, istifa ettiğini duyurdu:





“GÖREVİ BIRAKMAM DOĞRU OLUR”





“Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur.”





“İSTİFA ETMEYİ BİLENLER”





2018 yılında Bulgaristan’da kiliseye gidenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi öldü. Kazadan bir hafta sonra Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev istifa etti.





Tayvan’da 2021 yılında 50 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Lin Chia-lung “Tüm sorumluluğu üstleniyorum” diyerek istifa etti.





2017 yılında Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali’de görev yapan iki askerin kaza sonucu yaşanan patlama nedeniyle yaşamını yitirmesinde siyasi sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle istifa etti.





Sırbistan-Karadağ’da 2006 yılında meydana gelen tren kazasında 44 kişi öldü. 90’ı çocuk 200 kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Andrija Lompar, kazanın ertesi günü istifa etti.





2000 yılında Hindistan’da iki tren çarpıştı. 40 kişinin öldüğü kaza demiryolları görevlilerinin tren saatlerini doğru koordine edememesi nedeniyle oldu. Demiryolları Bakanı Mamata Banerjee, başbakana bir mektup yazarak istifasını sundu.



