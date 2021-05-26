O da dönüyor!

Hürriyet, Posta ve Milliyet gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk’ün aralarında bulunduğu onlarca medya şirketini 6 Nisan 2018’de Yıldırım Demirören’e 916 milyon Amerikan Doları bedelle devreden Aydın Doğan, 16 yıl sonra bankacılık sektörüne geri döndü. Doğan, 2005 yılında Dışbank’ı 985 milyon euroya Hollandalı finans devi Fortis’e satmıştı.





Kronos haber'de yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), D Yatırım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verdi.Karar 26 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete’nin yayımlandı.





BDDK, Doğan Holding’in iştiraki D Yatırım Bankası’na 2020 yılı mart ayında kuruluş onayı vermişti. Banka 200 milyon TL başlangıç sermayesiyle İstanbul Ticaret Sicili’ne kaydettirilmişti.





