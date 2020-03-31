O da kararnamelerle yönetecek

Macaristan'da muhalefet partilerinden 53 milletvekilinin "Hayır" oyuna karşın iktidar partisi FİDESZ ve ortağı Hristiyan Demokrat Parti'nin milletvekillerinin 138 "Evet" oyuyla kabul edilen karar hükümete, süresi belirlenmemiş bir zaman dilimi süresince ülkeyi kararnamelerle yönetme hakkı tanıyor.







Hükümet gerekli gördüğü uygulamaları parlamentonun onayı gerekmeden, kararname çıkarak yürürlüğe koyabilecek. Engel olarak görülmesi hâlinde yürürlükte olan bazı kanunlar da iptal edilebilecek.





Olağanüstü uygulamalar hükümet kararnamesiyle acil olarak gündeme alınabilecek.





Macaristan Başbakanı Viktor Orban (solda), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşen liderlerini başında geliyor.





OHAL, bugünkü parlamento kararına göre hükümete "süresi belirlenmemiş bir zaman dilimi boyunca" bu hakkı tanıyor. Kararın resmi metninde bu zaman dilimi "salgın tehlikesi geçinceye kadar" şeklinde ifade ediliyor.





MUHALEFETTE OTORİTERLEŞME ENDİŞESİ





Muhalefet partileri, Başbakan Viktor Orban tarafından Parlamento'da gündeme getirilen hükümete olağanüstü yetkiler tanınması talebini reddetmemekle birlikte, bu yasaya OHAL uygulamalarının belirli bir takvimi olması gerekçesiyle karşı çıkmıştı.







BBC Türkçe'nin haberine göre muhalefet, OHAL'in iki ya da üç ay için geçerli olmasını, gerekirse daha sonra uzatılmasını teklif etmişti. Ancak bu öneriler parlamentodaki iktidar çoğunluğu tarafından reddedildi.





Muhalefet milliyetçi sağdan, sosyalist sola kadar bu yasanın işlevinin aslında Viktor Orban'ın iktidarını parlamentoya rağmen güçlendirmek olduğunu, yasanın pratikte parlamentonun işlevinin feshi anlamına geleceğini savunuyor.