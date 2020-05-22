O da Koronaya yakalandı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov’un Moskova’daki hastanelerden birinde tedavi altında olduğu belirtildi.







Sputnik’e konuşan sağlık çevrelerinden bir kaynak, Çeçen lider Ramzan Kadirov’un Moskova’daki hastanelerden birinde tedavi gördüğünü söyledi.





Daha önce, Kadirov’un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı haberleri basına sızmıştı. Daha sonra yardımcısı, basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, Kadırov’un Kovid-19 enfeksiyonunu önleme ve müdahale merkezinin çalışmalarını bizzat kontrol ettiğini ifade etmişti.