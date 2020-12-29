O da mahkemeye koştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.







CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Engeller gerçekleri örtemez. Yanlışların üzerine cesaretle gitmeye devam edeceğiz" dedi.





Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğunu ilişkin haberlere, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle bugün erişim engeli ve kaldırılmasına ilişkin karar verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından erişim engeli ve kaldırılma kararına, "Engeller gerçekleri örtemez. Yanlışların üzerine cesaretle gitmeye devam edeceğiz" diyerek tepki gösterdi.





Yerlikaya'nın "Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen, ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum" sözlerine karşı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin" yanıtını vermişti. Özkoç'un yanıtının yer aldığı habere de erişim engeli getirildi.





Özkoç, "Sen sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun, cumhurbaşkanı danışmanı olabiliyorsun, Vakıfbank yönetim kuruluna atanıp milyonlarca lira para alabiliyorsun?" dedi.





NE OLMUŞTU?







En son Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanmasıyla büyük tepki çeken Yerlikaya’nın sahte diploma nedeniyle yargılandığı ortaya çıkmıştı. TBMM’nin sitesinde üniversite mezunu olarak görülen Yerlikaya, AKP’nin resmi sitesinde ise lise mezunu olarak yer alıyor. Yerlikaya’nın üniversiteye meslek lisesinden aldığı sahte diplomayla kayıt yaptırdığı için açılan davada Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2001’de verdiği gerekçeli kararında şunlar kaydedildi:





“Güreş sporunda dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sanık aşamalardaki savunmalarında tanımadığı bir şahsın kendisine gelerek neden yüksek tahsil yapmadığını sorduğunu, ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığından yüksek tahsil yapmadığını söylediğini, diğer şahsın bunu hallederiz diye söylediğini daha sonra bu şahsın İmrahor Meslek Lisesi’nden alınmış diplomayı kendisine getirerek verdiğini, bu diploma ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kaydını yaptırdığını savunmuştur. Sanığın kullandığı diplomanın sahte olup bu, sahteliği yapanlarla dayanışma içine girdiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir.”