Samanyolu Haber /Gündem / O da telefonla dolandırıldı /28 Ekim 2020 10:45

O da telefonla dolandırıldı

Banka görevlisi olduklarını söyleyen dolandırıcılar, ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel’in 25 bin lirasını kendi hesaplarına aktardı

SHABER3.COM

Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de tele-dolandırıcıların kurbanı oldu. Özel bir üniversitede görevli Prof. Dr. Gürsel'e, geçtiğimiz günlerde telefonla ulaşan tele-dolandırıcılar, bankadan aradığını söyleyerek hesap işletim ücreti olan bin 321 liranın iadesi için TC kimlik numarasını ve anne kızlık soyadını paylaşmasını istedi.

Havuz medyasında yer alan habere göre, ekonomi profesörü de bilgilerini verdi. Daha sonra telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi dolandırıcıya veren Prof. Gürsel'in telefonu kapandıktan 10 saniye sonra gerçek banka görevlisi, Gürsel'e ulaşarak dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. İncelemede Gürsel'in hesabındaki paranın 25 bin lirasının başka hesaba aktarıldığı anlaşıldı. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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