O da Türkiye'ye temsilci tayin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şahsi Twitter hesabında Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion'ın Türkiye’de temsilci atadığını duyurdu.







"Sosyal medyaya sansür kanunu" diye nitelenen 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmişti.





Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülükleri getirildi. Bunun için 2 Kasım 2020'ye kadar süre tanınmıştı.





CEZALAR PEŞPEŞE GELİYOR





Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından Netflix, VK, Youtube ve TikTok Türkiye'ye temsilci atanması konusunda adım atmıştı. Şu ana kadar Facebook, Twitter, Instagram herhangi bir temsilci tayin etmedi.





Bu aydan itibaren temsilci şartını yerine getirmeyen platformlara reklam yasağı başlayacak.





2020 yılı kasım ve aralık aylarında her bir platform 10 milyon TL+30 milyon TL şeklinde toplam 40'ar milyon TL para cezasına çarptırılmıştı.