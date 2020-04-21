O da yoğun bakımda iddiası

CNN International, adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un’un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun ağırlaştığına dair istihbaratın takip edildiğini belirtti.







Yine adı açıklamayan bir diğer ABD’li yetkili ise Kim’in sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ama durumunun ağır olup olmadığına dair bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu ifade etti.





'Tedavi görüyor'





Güney Kore’de yayın yapan Daily NK gazetesi de, Kim’in bir ‘kardiyovasküler cerrahi prosedür’ geçirdiğini ve büyük oranda iyileştiğini yazdı. Kim’in, halen Hyangsan tıp Merkezi’nde tedavi altında olduğu öne sürüldü.





NK’ya göre Kim’in sağlığı aşırı sigara tüketimi, çok çalışma ve obezite nedeniyle bozuldu.





Güney Kore: Olağandışı bir durum saptamadık





Ancak bu haberler üzerine resmi devlet ajansı Yonhap’a bir açıklama yapan Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kang Min-seok ise ‘henüz doğrulanacak bir şey olmadığını ve Kuzey Kore’de herhangi bir olağandışı durum saptamadıklarını’ söyledi.





Güney Kore Birleşme Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi de, Reuters haber ajansına verdikleri bilgide ‘iddiaları henüz doğrulayamadıklarını’ belirtti.





Dedesinin doğum yıldönümünü kaçırdı





Yonhap’a göre Kim, en son 11 Nisan’da İşçi Partisi’nin toplantısında görüldü.





Kim Jong-un'un 15 Nisan'da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan kutlamalara katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.