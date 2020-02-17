O davalardan çekildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sürpriz bir karar verdi ve şahsının müşteki olduğu davalardan feragat etti.





Davutoğlu'nun şahsen çekildiği davalar arasında Gezi Davası ile Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avı soruşturmaları da var.





ŞAHSINA DÖNÜK OLAN DAVALAR DÜŞECEK





Buna göre Davutoğlu kamuya dönük suçlar haricinde şahsına dönük işlenen ve kamusal nitelik taşımayan, başta hakaret olmak üzere ceza davası dosyalarından bir daha tekerrür etmemesi dileğiyle feragat etti.

Davutoğlu derdest olan davaların da takipçisi olmayacağı gibi henüz takibata uğramamış olanlar için de şikâyetçi olmayacak.



13 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'nin kuran Ahmet Davutoğlu AKP'ye karşı ilginç bir hamle yaptı. GEÇMİŞİ BIRAKIP GELECEĞE BAKALIM" MESAJI



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün imzasıyla yapılan açıklamada, "Bu kararının amacı toplumumuzda herkesin geçmişi bırakıp geleceğe dönmesidir." ifadelerin yer verildi.







Açıklamada şunlar dile getirildi: "Türkiye, yargının siyasallaştığı ve yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının yara aldığı bir dönemden geçmektedir. Ülkemiz yargı tartışmaları ile yorulmuş ve kutuplaşmıştır. Yeni bir döneme geçilmesi ve eski tartışmaların geride bırakılması şarttır. Bunun için herkesin adım atması önemlidir.





Davutoğlu'nun "sürpriz" diye nitelenen kararıyla 13 Eylül 2019'da istifa ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) mahkemeleri kendisine bağladığı ve yargı bağımsızlığının ortadan kalktığına dair eleştirilere destek verdiği belirtiliyor.



