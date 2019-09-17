O davaların hâkimleri terfi etti

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in alt mahkemelerde kurduğu ittifak yüksek yargıda da aynen devam ediyor.





Erdoğan-Ulusalcı İttifakı'nın bir dediğini iki etmeyen hâkim ve savcılar terfi ettirildi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda yapılan son seçim bu görüşü teyit etti.





Genelkurmay Çatı Davası'nı karara bağlayan Ankara 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyesi oldu.





YARGITAY ÜYELİĞİNE GETİRİLEN İSİMLER:







Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç





Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik





Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya





Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp





Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral





Ankara Adalet Komisyonu Üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok





Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener





Yargıtay Savcısı Remzi Doğan





DANIŞTAY ÜYESİ OLARAK SEÇİLEN İSİMLER:





Ankara 3'üncü Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım





Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku





Danıştay Savcısı Zühal Öztaş





OĞUZ DİK VE RAMAZAN DİNÇ MÜKÂFATINI ALDI





Yargıtay üyesi olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, Ankara’da terör suçları soruşturma bürosunun başında bulunuyordu.





Dinç 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra açılan soruşturmalarda Akıncı Üssü’ne dair iddianameyi kaleme almıştı.





Hizmet Hareketi'ne yönelik çok sayıda cadı avı operasyonunda Dinç'in imzası var.







ERZİNCAN'DAN YARGITAY'A...





Yargıtay üyeliğine getirilen Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Genelkurmay Çatı Davası'nın karara bağlayan mahkemenin başkanıydı.





Dik, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken Hizmet Hareketi'nin "terör örgütü" olduğu yönündeki mesnetsiz karara imza atan ilk mahkeme başkanı olmuştu.