Samanyolu Haber /Gündem / O davaların hâkimleri terfi etti /17 Eylül 2019 14:53

O davaların hâkimleri terfi etti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’a sekiz, Danıştay’a üç yeni üye seçti. Seçilen üyeler arasında dikkati çeken hâkim ve savcılar var.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in alt mahkemelerde kurduğu ittifak yüksek yargıda da aynen devam ediyor. 

Erdoğan-Ulusalcı İttifakı'nın bir dediğini iki etmeyen hâkim ve savcılar terfi ettirildi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda yapılan son seçim bu görüşü teyit etti. 

Genelkurmay Çatı Davası'nı karara bağlayan Ankara 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyesi oldu.

YARGITAY ÜYELİĞİNE GETİRİLEN İSİMLER:

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp

Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral

Ankara Adalet Komisyonu Üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok

Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener

Yargıtay Savcısı Remzi Doğan

DANIŞTAY ÜYESİ OLARAK SEÇİLEN İSİMLER: 

Ankara 3'üncü Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım

Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku

Danıştay Savcısı Zühal Öztaş

OĞUZ DİK VE RAMAZAN DİNÇ MÜKÂFATINI ALDI

Yargıtay üyesi olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, Ankara’da terör suçları soruşturma bürosunun başında bulunuyordu. 

Dinç 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra açılan soruşturmalarda Akıncı Üssü’ne dair iddianameyi kaleme almıştı. 

Hizmet Hareketi'ne yönelik çok sayıda cadı avı operasyonunda Dinç'in imzası var.

ERZİNCAN'DAN YARGITAY'A...

Yargıtay üyeliğine getirilen Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Genelkurmay Çatı Davası'nın karara bağlayan mahkemenin başkanıydı. 

Dik, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken Hizmet Hareketi'nin "terör örgütü" olduğu yönündeki mesnetsiz karara imza atan ilk mahkeme başkanı olmuştu.  
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