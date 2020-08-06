O davetin sebebi şimdi anlaşıldı!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin ihalelerle ihya ettiği Erdoğan Demirören'e ait Hürriyet gazetesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısını yorumladı.





Hakan, Bahçeli'nin evden kastettiğinin Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime AKP, İyi Parti ve MHP' üçlüsüyle girmek istiyor." ifadelerini kullandı.







İYİ PARTİ, CUMHUR İTTİFAKI'NA MI DAHİL OLACAK?





Bahçeli'nin Akşener’e niye "Evine dön" çağrısı yaptığı sorusuna cevap aradığını belirten Hakan, "Ulaştığım sonuçları tek tek açıklıyorum." dedi.





Buna göre Cumhur ittifakı, İyi Parti’yi kendi safına çekmek istiyor. Bahçeli’nin "yuva" ya da evden kastı MHP değil, 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden evvel AKP ile tesis ettiği Cumhur İttifakı,





Hakan şöyle devam etti: "Bahçeli’nin açıklaması, bu yolda atılan ilk önemli adım... Bu dört. İyi Parti cenahıyla kurulan bir temas var mı, bilmiyorum. Ama alttan alta yoklamaların yapıldığı kesin. Bu beş. Bu girişimin en temel amacı şu: Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile baş başa bırakmak... Bu da altı." ifadesini kullandı.





MERAL AKŞENER'DEN DEVLET BAHÇELİ'YE İLK CEVAP





Bahçeli’nin dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik daveti siyaset koridorlarını hareketlendirdi.





Bahçeli, “Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.” demişti.





Akşener, Bahçeli'nin "evine dön" çağrısına cevaben, "Siyasi magazin" değerlendirmesinde bulunmuştu.