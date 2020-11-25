Samanyolu Haber /Gündem / O dosya da Ankara'nın derin dehlizlerinde kayboldu /25 Kasım 2020 12:06

O dosya da Ankara'nın derin dehlizlerinde kayboldu

28 Aralık 2011'de Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda 21'i çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti. Uludere Katliamı'nın da üzeri örtüldü.

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'nde Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda 21'i çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen Uludere Katliamı'nı sordu. 

Gök, bombardımanda yakınlarını kaybeden ailelerin halen adalet beklediğini dile getirerek, katliamın sorumluları hakkında niçin işlem yapılmadığını sordu.

SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN KAÇAMAK CEVAP

Bombardıman emrinin verildiği tarihte Genelkurmay İkinci Başkanı olan Akar, Gök’ün komisyonda sorduğu soruya 20 Kasım'da yazılı şu cevabı verdi: “Olay vuku bulduğunda konu adli mercilere intikal ettirilmiş olup adli mercilerce ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilmiştir.”

Akar'ın cevabını "katliamı unutturma taktiği" diye yorumlayan Gök, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ibretlik ve sorumluluktan kaçarak verdiği cevap." dedi. 

Erdoğan katliamın akabinde 20 Ocak 2012 tarihinde şahsi Twitter hesabında, “Ne Uludere'deki 34 vatandaşımızın ne de Hrant Dink'in davası geçmişte olduğu gibi Ankara'nın derin dehlizlerinde kaybolmaz, kaybolamaz.” ifadelerini kullanmıştı.
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