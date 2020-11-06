O eyaletteki oylar yeniden sayılacak

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında geçen başkanlık seçimlerinde belirsizlik sürüyor. Trump'ın hile iddiasıyle birlikte Yüksek Mahkeme'ye başvurma hazırlığı haberler arasında öne çıkıyor. Öte yandan ABD’de Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.





ABD 59. başkanlık seçimlerinde tüm zamanların en yüksek katılım düzeyi gerçekleşti, kritik eyaletlerdeki oy sayımı ise hala devam ediyor. Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pennsylvania'dan çıkacak sonuçlar kazananı belirleyecek. Trump’ın “Oy sayımını durdurun” çağrısı üzerine bazı eyaletlerde yapılan itirazlar reddedildi. Bunun üzerine Joe Biden tarafından halka itidal çağrısı yapıldı.





GEORGİA'DA OYLER YENİDEN SAYILACAK





Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, “Georgia’da tekrar sayım olacak” dedi. Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın önünde götürüyor.





Herhangi bir eyalette oyların çoğunluğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor. Demokrat aday Joe Biden 264, Cumhuriyetçi aday Trump ise 214 delege elde etti. Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil.





EYALETLERDE SON DURUM





ABD seçimlerinde 16 delegeye sahip kritik eyaletlerden olan Georgia'da Biden, 1097 oy ile Trump'ın önüne geçti. Oy sayımı yüzde 99 tamamlandı. Daha sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger, ABD'nin Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılacağını söyledi.





Başkanlık yarışının en çekişmeli geçtiği yerlerden biri olan 20 delegeli Pensilvanya'da oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre Trump, oyların yüzde 49,4'ünü alırken Bıden yüzde 49.5 oy oranına ulaştı. AP'ye göre Biden 5 bin 587 oy ile yarışı önde götürüyor.





Arizona eyaletinde ise AP haber ajansına göre oyların yüzde 90'ını sayıldı. 11 delegeli eyalette Biden oyların yüzde 50.1'ini, Trump ise 48.5'ini almış görünüyor.





Oyların yüzde 86'sı sayılan Nevada eyaleti 6 delegeye sahip. Biden 11 bin 438 fark ile Trump'ın önünde bulunuyor.





Kuzey Carolina'da oyların yüzde 96'sı sayıldı. Trump ise bu eyalette yüzde 50.1 yarışı önde götürüyor.





Oyların yüzde 50'sinin sayıldığı Alaska da Trump önde gözüküyor. Bu eyaletinde 3 delegesi bulunuyor.



