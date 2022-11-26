Samanyolu Haber /Gündem / O fay tetiklenirse deprem fırtınasına dönüşebilir /26 Kasım 2022 12:28

O fay tetiklenirse deprem fırtınasına dönüşebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 3.2'lik depremin, 4 Kasım'daki 4.9 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir. Olası depremler komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.10'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,18 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 4 Kasım'daki 4.9'luk depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 Kasım'dan bugüne 250'nin üzerinde artçı deprem oldu. Bu geceki depremde de Buca ve Gaziemir halkı, uykusundan uyandı. 4.9 büyüklüğündeki ana şoktan itibaren artçılar, Buca ile Kızıkköy arasındaki bölgede sürüyor. Birkaç hafta boyunca devam edecektir. 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ancak panik yapacak bir durum yok" dedi.

Sözbilir, "Olası depremler, komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" diye ekledi.
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