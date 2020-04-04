Samanyolu Haber /Gündem / O fikir Mansur Yavaş'a ait! /04 Nisan 2020 00:20

O fikir Mansur Yavaş'a ait!

Koronavirüs salgınına karşı alınan ilk tedbirlerden biri olan "65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağı" teklifinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi" fikrinin Mansur Yavaş’tan geldiğini söyledi.

Aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın da bulunduğu belediye başkanlarının teşkil ettiği WhatsApp grubu aracılığıyla görüştüklerini belirten Şahin, "Sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık." dedi.

İKTİDAR MENSUBU OLMANIN AVANTAJI VAR

Sözcü gazetesinin YouTube kanalında Nevşin Mengü’nün, “Sizin avantajınız da var. İktidar partisi mensubusunuz.” sözleri üzerine Şahin, "Eyvallah elbette var. Ben yok diyemem, ancak partilerine bakmadan tüm belediyelerimizle yardımlaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O fikir Mansur Yavaş'a ait! Sonraki Haber >>

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Kılıçdaroğlu'ndan infaz yasası eleştirisi: Yolsuzluk yapan çıkacak, yazı yazan içerde yatacak

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:45:47