O fikir Mansur Yavaş'a ait!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi" fikrinin Mansur Yavaş’tan geldiğini söyledi.







Aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın da bulunduğu belediye başkanlarının teşkil ettiği WhatsApp grubu aracılığıyla görüştüklerini belirten Şahin, "Sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık." dedi.





İKTİDAR MENSUBU OLMANIN AVANTAJI VAR







Sözcü gazetesinin YouTube kanalında Nevşin Mengü’nün, “Sizin avantajınız da var. İktidar partisi mensubusunuz.” sözleri üzerine Şahin, "Eyvallah elbette var. Ben yok diyemem, ancak partilerine bakmadan tüm belediyelerimizle yardımlaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.