Samanyolu Haber /Politika / O fotoğraf neyin itirafı? /09 Ekim 2019 13:47

O fotoğraf neyin itirafı?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Çavuşoğlu'nun üniformalı pozunu ilave ederek, "Dışişleri bakanları ne iş yapar?" sorusunu yöneltti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı askeri üniformalı fotoğraf, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan tarafından eleştirildi.

Emekli büyükelçi olan Erozan, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Çavuşoğlu'nun üniformalı pozunu ilave ederek, "Dışişleri bakanları ne iş yapar?" sorusunu yöneltti.

Erozan şunları kaydetti: "Dışişleri Bakanlıklarının esas işlevi ülkenin uluslararası ve ikili ilişkilerini bir dengede tutmak, ulusal çıkarları gözetmek, uyuşmazlıkları müzakere yoluyla çözümlemek, ülkenin karşı karşıya olabileceği tehditleri masa başında göğüslemek, askeri çatışmaların önünü almaktır."

"DIŞ POLİTİKASI İFLAS ETMİŞ, GÖREVİ ASKERE CELB ETMİŞ BİR BAKANIN FOTOĞRAFI"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özel Harekât üniformasıyla verdiği aşağıdaki poz yukarıdaki asli görevlerini yerine getirememiş, dış politikası iflas etmiş ve sonuçta askere celb edilmiş bir bakanın fotoğrafıdır. Bu itirafta bulunmak da herkesin harcı değildir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekât öncesi şahsi Twitter hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Çavuşoğlu, paylaştığı fotoğrafın altına Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" isimli eserinden bir beyit ilave etti. 

Çavuşoğlu'nun tweeti şu şekilde: "Ecdadımızın heybeti tüm dünyada bilinir. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!"
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