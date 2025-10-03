O fotoğrafın perde arkasında ne var: Muhalefe kumpas mı kuruldu?

TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonunda Tören Salonu'nda bulunan bir odada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında başlayan toplantıya daha sonra resepsiyona katılan siyasi partilerin liderleri de davet edilmişti.





Toplantıda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer almıştı.





Davutoğlu ve Babacan, yıllar sonra ilk kez Erdoğan'la bir araya gelirken CHP'nin boykot ettiği açılıştaki çay sohbetinden yansıyan görüntüler "CHP dışı bir siyasi zemin arayışı" olarak yorumlanmış, yapılan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve yeni anayasa süreçlerine vurgu yapılmıştı.





O FOTOĞRAFIN ARKA PLANI SIZDI

Gazeteci Nuray Babacan, Nefes gazetesindeki bugünkü yazısında Erdoğan'ın muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldiği toplantının siyaset kulislerindeki yansımalarını kaleme aldı.





Babacan, siyaset kulislerine dayandırdığı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM açılış resepsiyonunda siyasi parti liderleriyle bir araya geldiği çay sohbetinin arka planını aktardı.





Babacan, toplantıya katılan bazı isimlerin, "Erdoğan’ın CHP’ye 'Siz yoksunuz ama herkes yanımda' mesajını vermek için çektirdiği o kare, tamamen önceden kurgulanmış bir sahne" yorumunda bulunduğunu yazdı.





"Çıkmaya hazırlanan liderler bir an tereddüt yaşıyor ama konu Meclis olunca kabul ediyorlar" diyen Babacan, "Katılanlar, bunun önceden kamuoyuna servis edilecek tek bir kare fotoğraf için kurgulandığını anlıyor. U şeklinde yerleştirilen sandalyelere Erdoğan sanki kabine toplantısındaymış gibi; partilerin genel başkanları, eş başkanları ve temsilcileri yerleştiriliyor" ifadelerini kullandı.





Babacan, toplantıya katılan bazı isimlerin ifadelerini de aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti:





"TBMM’nin yeni yasama dönemi açılışında, birbirinden ilginç görüntüler yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye ‘siz yoksunuz ama herkes yanımda’ mesajını vermek için muhalefet liderleriyle çektirdiği o kare, ‘tamamen önceden kurgulanmış bir sahne’ olarak yorumlandı. Hem de katılımcılar tarafından...





TBMM’nin açılış resepsiyonu başladığında, kısa selamlaşmaların ardından genellikle muhalefet liderleri 15-20 dakika kalıp giderler. Ama bu kez farklı bir uygulama yapılıyor. Liderlerin milletvekilleriyle birlikte durduğu noktalara hızla masa getirilerek servis açılıyor. Bu özel çaba herkesin dikkatini çekiyor.





Tam bu sırada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un özel kalem müdürü muhalefet liderlerini dolaşarak, Meclis başkanının davetini iletiyor. Çıkmaya hazırlanan liderler bir an tereddüt yaşıyor ama konu Meclis olunca kabul ediyorlar.





İçeri girdiklerinde salonun özel olarak hazırlandığı ve herkesi oraya davet etmek üzere plan yapıldığı anlaşılıyor. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın yanından kalkarak gelen liderleri sağına ve soluna yerleştirmek için özel bir çaba harcıyor.





Katılanlar, bunun önceden kamuoyuna servis edilecek tek bir kare fotoğraf için kurgulandığını anlıyor. U şeklinde yerleştirilen sandalyelere Erdoğan sanki kabine toplantısındaymış gibi partilerin genel başkanları, eş başkanları ve temsilcileri yerleştiriliyor.





Doğal olarak o kadar kalabalık bir ortamda ciddi bir sohbet yapılamıyor. DEM yöneticilerinin ‘Açılım süreci yasalarının bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz’ sözleri dışında herkes yanındakiyle sohbet ediyor.





'Bizim burada ne işimiz var' diyenler ise mahcup bir şekilde odadan çıkıyor."