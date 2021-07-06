O fotoğraftaki korkunç şüphe!

Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan, bir aydır Kırgızistan’da aranan eğitimci Orhan İnandı’nın MİT tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirdiğini duyurdu.





Bugün de Orhan İnandı’nın fotoğrafları yayınlandı. Aşırı kilo verdiği gözlenen İnandı’nın vücudunun çeşitli yerlerinde işkence izleri olduğu iddia ediliyor.





Konuyla ilgili Erkam Tufan’a konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kaçırılan eğitimci Orhan İnadı’nın fotolarını analiz etti.









Kaçırılma olayını yakından takip ettiğini belirten Fincancı, “Bütünlüklü bir muayeneye ihtiyaç var. Bunu akılda tutmak gerekiyor. Ama bir elin diğerinden daha büyük göründüğü, daha büyük görünen elin renk değişimini yine görüyoruz” dedi.





ELE DOĞRUDAN DARBE

Ele yönelik doğrudan darbeler söz konusu olabileceğini belirten Fincancı, “Doku içi kanama ve yumuşak doku zedelenmesine bağlı şişme yani ödem söz konusu burada. Büyük olan elde güç kaybı varmış gibi. Yukarıda tutmakta zorluk var gibi diğer elle destek vermiş” ifadelerini kullandı.









POZİSYONEL VE ASKI İŞKENCELERİ

Bu tür yaralanmaların pozisyonel ve askı işkencelerinde görülebileceğine dikkat çeken Fincancı, “Bir sinir hasarı olabilir buna bağlı güç kaybı ve tramvaya bağlı olarak küçük damarların yırtılmasıyla doku içi kanamalar meydana gelebilir. Bu kola doğrudan darbeler uygulanmış ve kanama kanalları oluşmuş olabilir” diye konuştu.





Orhan İnandı’nın uzamış tırnaklarının öz bakım eksikliği olduğunu belirten Fincancı, darbeli eli kullanamamanın belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Fincancı ayrıca, beden dili olarak da İnandı’nın tedirgin bir yüz ifadesine sahip olduğunu söyledi.