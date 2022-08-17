O gazetecinin tutuklandığı açıklandı

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı altıncı ayında da sürerken, Rusya devlet televizyonu yayını sırasında elindeki pankartla Ukrayna saldırısını protesyo eden Gazeteci Marina Ovsiannikova’nın tutuklanmasına Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) yönetiminden tepki geldiği ifade edildi.







Rusya’da mart ayında devlet televizyonunda “Burada size yalan söylüyorlar” yazılı pankart açan Gazeteci Marina Ovsiannikova’nın 10 Ağustos’ta tutuklanması, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) tarafından kınandı ve “EFJ, Rusya’da terör meydana getiren sansür ve baskı rejimini kınıyor” denildi.

"BURADA SİZE YALAN SÖYLÜYORLAR"





Rusya’da televizyon yapımcısı Marina Ovsiannikova, 14 Mart 2022’de Rusya devlet kanalı Pervıy’de ülkedeki en çok izlenen akşam haber programı Wremja’nın naklen yayını sırasında “Burada size yalan söylüyorlar” diye bir pankart açmıştı.Marina Ovsiannikova 10 Ağustos Çarşamba sabahı Moskova’daki evinde tutuklandı ve sabah saat 6’da 10 kişilik soruşturma komitesi tarafından birkaç telefon ve bir bilgisayara el konuldu. Ovsiannikova, 15 Temmuz’da Kremlin’in önünde Vladimir Putin’e “katil” diyen bir gösteri nedeniyle suçlanıyor. Ovsiannikova ayrıca “yanlış bilgi yaymakla” da suçlanıyor. Zira gazeteci; Ukrayna’da ölen çocuklardan da bahsetmiş ve “Ukrayna’da 350’den fazla ölü çocuk, sahte mi? Durman için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?” diye sormuştu. Ovsiannikova, şimdi Ukrayna’da savaşın başlamasından sonra getirilen Rus Ceza Kanunu’nun yeni bir maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapis ile karşı karşıya. Gazeteci Marina Ovsiannikova, Ukrayna’daki savaş karşıtı duruşu nedeniyle daha önce de iki idari para cezası almıştı.Rusya’nın ilk kamu televizyon kanalının eski gazetecisi Ovsiannikova, temmuz başında Moskova’ya dönmeden önce Almanya’daki Die Welt gazetesi için üç ay çalışmıştı.