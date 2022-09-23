Samanyolu Haber /Dünya / O gazetecinin tutuklandığı açıklandı /23 Eylül 2022 22:13

O gazetecinin tutuklandığı açıklandı

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazetecinin tutuklandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Mehsa Emini isimli genç kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi İran'ı karıştırdı.

Günlerdir devam eden sokak olaylarına neden olan Emini'nin ölümü öncesinde hastaneye kaldırıldığını duyuran gazetecinin tutuklandığı ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre İran’da ‘ahlak polisi’nin gözaltısı sırasında hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nilufar Hamidi’nin tutuklandığı bildirildi.

Mehsa Emini’nin ölümü, ülkenin tamamına yayılan protestoların başlamasına neden olmuştu. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Emini’nin hastaneye kaldırıldığını duyuran gazeteci Hamidi’nin tutuklandığını duyurdu.
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