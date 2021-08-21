Samanyolu Haber /Gündem / O gece görev yapan SADAT'çı asker: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır /21 Ağustos 2021 17:17

O gece görev yapan SADAT'çı asker: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

15 Temmuz gecesinde görev aldığını belirten eski SADAT üyesi Osman Görel, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe korkusu nedeniyle Gülen Hareketi’ne kumpas kurduğunu açıkladı. Görel, “Gülen Grubunu askeriyenin içerisinden temizlenmesi gerekiyordu. 250 kişinin katili SADAT’tır. 15 Temmuz benim işlediğim en büyük günah, en büyük suç” dedi.

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski Sadat çalışanı olduğunu belirten ve uzman çavuş rütbesiyle askerlik mesleğinde de bulunduğunu belirten Osman Görel, Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’da darbe korkusu nedeniyle Gülen Hareketi’ne kumpas kurduğunu ifade etti. Bu itiraf, Sedat Peker’in 15 Temmuz’da sivillere silah dağıtıldığı iddiasını da doğruladı.

Sadat’ın Erdoğan ile bağlantısı hakkında da bilgi veren Göral, darbe girişiminin planlı olduğunu, 15 Temmuz günü Gülen Hareketi’ne kumpas kurulduğunu kaydetti. Göral yurtdışında bulunduğunu belirterek "eğer sorumlular mahkemeye çıkarılırsa ben de döner yargılanırım, vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

O GECE TANKIN ÜSTÜNDEYDİM

Gazeteci Adem Karaçoban’ın Youtube kanalındaki programa katılan Eski Sadat’çı Osman Görel, 15 Temmuz darbesine katıldığını belirtip, o gece ile ilgili itiraflarda bulundu. Darbe gecesi tankın üstünde olduğunu belirten Görel, o gece neler yaşandığını ilginç ifadelerle anlattı. SADAT denen oluşumla ilgili bilgi de veren Görel, “Bir günah işlenmiştir. Allah beni affetsin. Bu günahta yanan canların önce sahipleri sonra günahsız o Gülen grubunun tamamı hepsi beni affetsin. Gülen Grubunu askeriyenin içerisinden temizlenmesi gerekiyordu. Kim tarafından Erdoğan tarafından. Çünkü Erdoğan’ın darbe korkusu vardı. Gülen cemaati darbe yapacak mı? Yok. Erdoğan, askeriyenin içerisinde o güce sahip olmak istiyordu. Askeriyenin içerisinde Erdoğan ve Hulusi Akar’dan başka bir güç var mı?” dedi. 

Gazeteci Karaçoban’ın “15 Temmuz gecesinin kimler tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Gören, şunları söyledi: “Ben 200 tane SADAT’çı askerin yaptığını tahmin ediyorum. Adnan Tanrıverdi ve oğlu Melih tanrıverdi sorumludur. Benim düşüncem bu. 250 kişinin katili SADAT’dır. Bugün de söylüyorum, yarın da mahşerde de Allah’ın karşısında da söyleyeceğim. Çünkü ben bazı şeylere şahit oldum. 15 Temmuz benim işlediğim en büyük günah, en büyük suç. Dünyanın neresine gidersem gideyim bundan kurtulamıyorum. Beynimi yemek üzereyim. Bundan kurtulamıyorum. Gülen Cemaati 40 yıldır olan bir toplum. Çünkü Erdoğan askeriyenin içerisinde başka grup istemiyor, Erdoğan’ın grubu olsun.”

PEKER, SİVİLLERE SİLAH DAĞITIMI YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz gecesi sivillere 100 bin silah dağıtıldığını açıkladı. Bu iddia o dönem AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci tarafından da doğrulandı. Kayıp silahlarla ilgili Temurci, “Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanının aracının kasasına kalaşnikof koyabilecek, dağıtabilecek, bu ülkede hangi Allah’ın kulu var?” dedi. Sadat’la ilgili de açıklama yapan Sedat Peker Suriye ile yapılan silah ticaretinin Berat Albayrak’ın Cumhurbaşkanlığı’nda kurduğu bir ekip üzerinden yürüdüğünü ve bu ticaretten Türkiye’nin cebine bir para girmediğini öne sürmüştü.
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