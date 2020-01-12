Samanyolu Haber /Ekonomi / O gecenin zararı belli oldu /12 Ocak 2020 23:42

O gecenin zararı belli oldu

Kamu bankası Halkbank piyasaların döviz şoku ile sarsıldığı 2018 yılı ağustos ayında gece yarısında 3,88 TL'den Amerikan Doları satmıştı. Sayıştay piyasanın yarı fiyatını yapılan işlemlerin bankaya maliyetini tespit etti.

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Halkbank 31 Ağustos 2018'de piyasanın yarı fiyatına döviz satışı yapmıştı. "Teknik bir hata" olarak açıklanan işlemlerde kaç kişinin ne kadar döviz aldığı sır gibi saklandı.

1.647 MÜŞTERİ, 2 BİN 561 ADET İŞLEM

Sayıştay raporunda Halkbank'ın işlemlerine dair şu tespitlere yer verildi: "31 Ağustos 2018 Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra 22:01-23:06 saat aralığında Halkbank'ın dijital kanallarında gerek bilgilendirme amaçlı, gerekse döviz alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hatalı olarak yayımlanan döviz kurları sebebiyle kısa bir süre için bankanın döviz kurlarının olması gereken kurdan daha düşük seviyelerde yayınlanması sonucu, toplam 1.647 banka müşterisine 2 bin 561 adet döviz ve altın satış işlemi gerçekleştirilmiştir."

31 AĞUSTOS 2018: Halkbank, internet bankacılığı vasıtasıyla 3,88 TL'den dolar, 4,50 TL'den euro satmıştı. Aynı gün Merkez Bankası resmi döviz kurları dolar için 6,50 TL, euro için 7,64 TL seviyesinde idi.

RESMİ ZARAR: 12 MİLYON 100 BİN TL

Sayıştay raporuna göre piyasa rayici değerleri toplam 30 milyon 903 bin TL olan döviz ve altın, 18 milyon 805 bin TL'ye satıldı. 

Bu suretle Halkbank toplam 12 milyon 97 bin TL tutarında zarara uğratıldı. Gece yarısı skandalı sosyal medyada fark edilmeseydi ve zarar çok daha fazla olacaktı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti Sayıştay raporu hakkında şu ana kadar yorum yapmadı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak zararın Halkbank yöneticilerinden tazmin edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir beyanda bulunmadı. 
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