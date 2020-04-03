O gemi karantinada

9 Mart'ta İzmir'in Çeşme Limanı'ndan ayrılan "El Venizelos" isimli yolcu gemisi (kruvaziyer) yolcularda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantina altına alındı.





160'ı Türkiye vatandaşı, toplam 383 yolcu bulunan gemide en az 120 kişide Covid-19 virüsünün tespit edildiği belirtilirken, kruvaziyer Pire Limanı'nda karantina altına alındı.





MÜRETTEBAT VE YOLCULAR İKİ HAFTA BOYUNCA KARANTİNADA KALACAK





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, gemideki mürettebatın bazılarının kendisine ulaştığını açıkladı.





"El Venizelos" isimli gemide en az 120 kişiye Koronavirüs teşhisi konulduğu belirtiliyor.





Beko, şahsi Twitter hesabında içinde bulundukları zor durum hakkında bilgi veren personelle görüştüğünü aktardı.





İlgili bakanlıklar ve İzmir Valiliği nezdinde girişimlerde bulunduğunu kaydeden Beko, "Şimdi en hızlı şekilde, gemide bulunan vatandaşlarımız da dahil tüm personelin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde ülkelerine ulaşmaları sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.



