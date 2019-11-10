O general kaçmamış ki yakalansın!

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 475 sanıklı Akıncı Davası'nda üç general, bir albay ve bir yüzbaşı hakkında "adli kontrol" şartıyla tahliye kararı verilmişti.





Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye ettiği generallerden biri olan eski tümgeneral Suat Murat Semiz vefat eden annesinin doğum yeri olan Trabzon'da kılınacak cenaze namazına katılmak için savcılık ve mahkemeden izin almıştı.





HAVUZ MEDYASI YALANA VE İFTİRAYA DOYMUYOR





Ancak bu gerçeği bile bile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın gazete ve televizyonlar "annesinin evinde yakalandı" diye iftira attı.





Tahliye kararını veren mahkeme de hedef aldı. Baskılara karşısında savcılığın itirazını kabul eden 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi 4 Kasım'da beş askerin yeniden tutuklanmasına karar verdi.



AKP'nin resmi bülteni haline dönen Anadolu Ajansı başta olmak üzere yandaş gazete ve televizyonlar 6 Kasım'da “Akıncı üssü davası sanığı Trabzon'da yakalandı... Tümgeneral Trabzon'da saklandığı evde yakalandı” başlıklarıyla bir haber yayınladı.

CENAZE İÇİN GİTTİĞİ ADRES İÇİN "SAKLANDIĞI EV" DEDİLER

Haberde, tahliye edildikten sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan isimlerden eski tümgeneral Suat Murat Semiz'in, terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda Of İlçesi'nde saklandığı evde yakalandığı bildirildi.

Bu haberlerin eski general Semiz ile birlikte diğer askerlerin tahliye edilmesinin ne kadar hatalı bir karar olduğunu göstermek için kurgulandığını ve haberde geçen iddiaların doğru olmadığını Odatv yazarı Müyesser Yıldız ortaya çıkardı.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi itiraza ilişkin kararını henüz açıklamamışken, annesinin vefat ettiği haberini alan Suat Murat Semiz avukatlar vasıtasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden cenaze törenine gitmek için izin talep etti.



ESKİ TÜMGENERAL SEMİZ KAPISINA GİTTİĞİ ADRESİN YAZILI OLDUĞU NOT BIRAKTI!

Yıldız'ın aktardığına göre hem mahkeme hem de savcı şifai izin verdi. Diğer taraftan da resmi işlemler yapıldı. Gerekli izni alan Semiz, annesinin cenaze namazına katılmak için Trabzon'a gitti.

Semiz gitmeden önce Ankara'daki evinin kapısına Trabzon'da gittiği adresin yazılı olduğu bir kâğıt yapıştırdı.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yakalama kararı vermesinin ardından evine giden polisler, kapıya yazdığı o adresi Trabzon'daki polislere bildirdi ve gözaltı işlemi yapıldı.

Semiz havuz medyasının iddia ettiği gibi “Saklandığı evde” değil, “Cenaze evinde” gözaltına alınıp, Ankara'ya getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE OLMUŞTU



1 Ağustos 2017'de başlayan davada ilk savunmalar alındıktan sonra savcı, 21 Ocak 2019'da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.





Temmuz ayından beri de sanıklar esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapıyor.





12 Ekim'de mahkeme, “Suç vasfının değişme durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi” dikkate alarak, üç yıldır tutuklu olan beş asker hakkında tahliye kararı verdi.





"İNSANİ BİR DURUMUN BÖYLE SUNULMASININ ADALETE NASIL BİR KATKISI OLABİLİR Kİ!"





Şu isimler tahliye edilmişti: Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın eski kurmay başkanı eski tümgeneral Suat Murat Semiz, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı eski tümgeneral Haluk Şahar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı eski tuğgeneral Murat Yalçınel, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Başkanı eski albay Abdurrahman Arslan ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subaylığına vekaleten bakan eski yüzbaşı Temel Karagöz.





Dosyaya hâkimiyeti ile bilinen 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray ile heyeti yandaş medya tarafından “Skandal karara imza atan mahkeme” diye hedef gösterildi.





Yalan haberleri yorumlayan Müyesser Yıldız şu ifadeleri kullandı: "Son derece insani bir durum olan, üstelik hâkim, savcı izniyle gerçekleşen bir olayın, böyle sunulmasının 'hak, hukuk, adalete” acaba nasıl bir katkısı olabilir ki!"